CHP kongresine daveti reddeden muhtara hakaret iddiası

İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak
Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP kongresine daveti reddeden muhtara hakaret iddiası

CHP Kastamonu İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi öncesi, kongre davetini reddeden köy muhtarının CHP İl Başkanı İlke Karabacak tarafından hakarete uğradığı iddia edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 13:16, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 13:18
Yazdır
CHP kongresine daveti reddeden muhtara hakaret iddiası

CHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı, 17 Ekim Cuma günü mahalle ve köy muhtarlarına, 21 Ekim'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenecek CHP Kastamonu İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi için davet mesajı gönderdi.

Cebeci Köyü Muhtarı Murat Akçaoğlu, köyündeki düğün merasimi nedeniyle mesajı geç yanıtlayarak kongreye katılamayacağını bildirdi.

"TELEFONU KAPATMASAM KİM BİLİR DAHA NELER SÖYLEYECEKTİ"

Akçaoğlu, davet mesajına yanıt verdikten bir gün sonra CHP İl Başkanı İlke Karabacak'ın kendisini aradığını ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını iddia etti. Muhtar, konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Telefonu kapatmasam kim bilir bana daha neler söyleyecekti. Kendisi güç zehirlenmesine kapılmış gibi davranıyor. Muhtarlara tehdit ve küçümseyici üslup siyasete yakışmaz."

Akçaoğlu, muhatabının kendisine "sen kimsin, nasıl böyle konuşabiliyorsun" gibi ifadeler kullandığını öne sürdü.

CHP: "MUHTARIN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ"

CHP Merkez İlçe Başkanı Damla Yılmaz Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Muhtarın davet mesajına geç ve uygunsuz bir üslup ile yanıt verdiğini,

İl Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde de aynı tavrı sürdürdüğünü,

Kamu görevlisinin siyasi daveti geri çevirebilmesinin doğal olduğunu ancak saat ve üslubun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özcan ayrıca, muhtarın meseleyi siyasi bir boyuta taşımak için AKP Merkez İlçe Başkanı'na başvurmasını eleştirerek, tüm muhtarların samimiyetinin Kastamonu halkı tarafından değerlendirileceğini vurguladı.

"MİLLETİNİN YANINDA OLAN TÜM MUHTARLARIN YANINDAYIZ"

Özcan, açıklamasının sonunda, CHP'nin milletin derdiyle ilgilenen tüm muhtarların yanında olduğunu ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber