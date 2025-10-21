Erdoğan, Katar'la 24 Eurofighter Typhoon (Tranche 3A) alımını görüşüyor

Görüşmelerin, Türk Hava Kuvvetleri'nin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan geçici bir çözüm niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Almanya vetosu aşılmak isteniyor

Bloomberg'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ankara, söz konusu uçakları Almanya'nın ihracat onayını beklemeksizin doğrudan Katar üzerinden tedarik etmeyi hedefliyor.

Türkiye, uzun süredir Almanya'nın ihracat vetosu nedeniyle doğrudan Eurofighter alımı yapamıyor. Ancak İngiltere ve İspanya'nın, konsorsiyum ortağı olarak sürece dahil olması halinde bu engelin aşılabileceği değerlendiriliyor.

Geçici ama stratejik bir adım

Kaynaklara göre Ankara, Katar'dan tedarik edilmesi planlanan ikinci el Eurofighter filosunu, yerli savaş uçağı KAAN'ın seri üretim sürecine kadar oluşabilecek hava gücü boşluğunu doldurmak için geçici bir önlem olarak görüyor.

Bir Türk savunma yetkilisi, konuya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi paylaştı:

Eurofighter alımı, Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde kritik bir köprü rolü oynayabilir. KAAN devreye girene kadar bu uçaklar geçici ama stratejik bir çözüm sunacak.

Tranche 3A standardında gelişmiş sistemler

Katar'ın envanterinde yer alan Eurofighter Typhoon Tranche 3A uçaklarının, gelişmiş radar, aviyonik ve silah sistemleriyle öne çıktığı belirtiliyor. Bu standardın, önceki varyantlara kıyasla daha yüksek görev esnekliği ve ağ merkezli harp kabiliyeti sunduğu ifade ediliyor.



