Ana sayfaHaberler Siyasi

Alkayış: Gazeteciler, Vazife Bilinciyle Hareket Eden Dava İnsanlarıdır!

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa ALKAYIŞ, 21 Ekim Gazeteciler Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Gazetecilik mesleğinin, insanları doğru bilgilendirmek gibi temel bir gayeye sahip olduğunu vurgulayan ALKAYIŞ, gazetecilerin sorumluluk bilinciyle hareket eden fedakar insanlar olduğunu ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 15:22, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 15:23
Alkayış: Gazeteciler, Vazife Bilinciyle Hareket Eden Dava İnsanlarıdır!

Doğru kaynaktan hareketle toplumu hakkaniyetli bir üslupla bilgilendiren her bir gazetecinin, aslında bir sorumluluk davasının temsilcisi olduğunu belirten ALKAYIŞ, gazetecilik mesleğinin özünde cesaret, adalet ve bilgi birikimi gibi temel vasıfların bulunduğunu söyledi.

ALAKYIŞ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haber alma, insan için en temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanlar çevresinde, ülkesinde ve dünyada neler olup bittiğini öğrenmek, öğrendikten sonra da düşünce ve tavır geliştirmek ister. İşte bu ihtiyacı karşılamak adına gecesini gündüzüne katarak çalışan gazeteciler, toplumumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır.

Gazetecilik, sanıldığı kadar kolay bir meslek değildir. Zaman zaman zorlu koşullar altında, her türlü imkansızlığa rağmen doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak için büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarımız, aynı zamanda bu ülkenin vicdan sesidir.

Cesaret, bilgeliğin ve ilkeli duruşun birleştiği bir noktada anlam kazanır. Gazeteciler, doğruyu ararken yalnızca cesaretle değil, bilgiyle ve sorumlulukla da hareket ederler. Her bir kelimenin, her bir cümlenin toplumsal yansımalarını hesaplayarak kalem oynatırlar.

Bu yönüyle gazeteciler; cesur, bilinçli ve dürüst insanlardır. Onlar bilirler ki, yanlış bilgi toplumu yanıltır, doğru bilgi ise toplumu yüceltir. Bu nedenle gazetecilik, doğruluğu şiar edinmiş bir meslektir."

Gazetecilerin ve onların yürüttükleri görevin öneminin anlatmakla bitmeyeceğini ifade eden AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa ALKAYIŞ, doğru bilginin yayılmasında ve paylaşılmasında basın mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Toplumun haber alma hakkı uğruna emek veren tüm gazetecilerin 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutlayan ALKAYIŞ, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm kardeşlerimizin bu ulvi görevi, aynı zamanda bir dava şuuru ve sorumluluk bilinciyle yürüttüklerine yürekten inanıyorum. Milletimizin doğru bilgiye ulaşması için gayret gösteren tüm basın mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

