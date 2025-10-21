İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak
Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanlarının gözü ihale anlaşmasının yapılacağı tarihe çevrilmişti. Bankaların ihale teklifleri alınmaya başladı. 36 ay süreli anlaşma için bankalar ilk tekliflerini tamamladı ve açık artırmaya gidildi. En yüksek teklifi veren banka ise açık artırma sonucunda Vakıfbank oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 15:30, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 15:31
Yazdır
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da gerçekleşti.

Promosyon ihalesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İhaleye katılan bankalar tekliflerini sundu.

İHALEYE KATILIM SAĞLAYAN BANKALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ihalesine katılacak olan bankalar belli oldu. Bankaların temsilcileri, promosyon ihalesinin yapılacağı salona geldi. İhaleye katılan bankalar şu şekilde;

Halkbank
Türkiye İş Bankası
Yapı Kredi
Vakıfbank
Denizbank
Ziraat Bankası

BANKALARIN TEKLİFLERİ NE KADAR?

Bankaların 36 aylık süre için ilk teklifleri şu şekilde;

Halkbank: 75 bin TL
İş Bankası: 30 bin TL
Yapı Kredi: 54 bin TL
Vakıfbank: 75 bin TL
Denizbank: Teklif vermedi.
Ziraat Bankası: 50 bin TL

Açık artırma başladı ve ilk teklifin üzerine bankalar yeni tekliflerini iletti.

Halk Bank en yüksek teklifini 3. turda 85 bin TL olarak açıkladı ve 4.turda ihaleden çekildi.

İş Bankası teklifini 86 bin 500 TL'ye yükseltti.

Yapı Kredi 3. turda ihaleden çekildi.

Vakıfbank 4. turda teklifini 87 bin 500'e yükseltti.

Ziraat Bankası 4. turda ihaleden çekildi.

Böylelikle ihalede yarışan sadece İş Bankası ve Vakıfbank kaldı.

EN YÜKSEK TEKLİF VAKIFBANK

İş Bankası en yüksek 88 bin 500 TL vererek 7. turda ihaleden çekildi.

İhalede tek kalan Vakıfbank ise 90 bin TL ile teklifini tamamladı.

Böylelikle en yüksek teklifi veren banka Vakıfbank oldu.

PROMOSYONLAR TEK SEFERDE PERSONELLERİN HESABINA YATACAK

EGM tarafından yapılan promosyon ihalesi açıklaması sonrasında, ihale tutarının anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesabına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber