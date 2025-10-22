İzmir'de patlama! Ev yıkıldı, yaralılar var
İzmir'de patlama! Ev yıkıldı, yaralılar var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde patlama meydana geldi. Olayda 75 yaşındaki Mustafa Demir ve evin yan tarafında bulunan bir vatandaş yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 14:11, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 14:41
İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 13.00 sıralarında 7190 Sokak'ta bulunan müstakil evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Demir, çay demlemek için ocağı yakmak isterken çakmağın ateşlenmesiyle tüp patladı. Şiddetli patlamanın etkisiyle tek katlı ev çökerken, patlamayı duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında vücudunda yanıklar oluşan ve göçük altında kalan Demir, mahalledeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayrıca patlama sırasında evin yan tarafında bulunan iş yerinde çalışan bir vatandaş ise başına isabet eden tuğla parçası nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Demir, ağır yaralı olarak ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan vatandaş ise ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"

Patlamanın ardından olay yerine gelen Mustafa Demir'in oğlu Umut Demir, olaydan komşularının kendisini aramasıyla haberdar olduğunu belirterek, "Patlama sesi duymuşlar, bunun üzerine bizi aradılar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Şu anda yetkilileri bekliyorum, oraya gidip inceleme yapacaklar, sonra da buradan ayrılacaklar. Babam yaralıymış. Sanırım ufak tefek yanıkları varmış. Hastaneye kaldırıldı, şu anda yoğun bakımda. Belki de önceden tüpü açık bıraktı. Sonra gelip çay demlemek istemiş olabilir, tüp de bu sırada patlamış olabilir. Ancak kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama içeride bir gaz sıkışması olduğu söylendi. İçeride gaz kokusu da var. Muhtemelen tüp açık unutuldu. Zaten yaşlı bir adam. Bekliyoruz, şimdilik babamdan iyi haber aldık, durumu iyiymiş. Buradaki işlerimizi bitirdikten sonra hastaneye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

