Genel Kurul'da Sayıştay üyeliği seçimi var: CHP seçime katılmıyor!

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda daha sonra Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim işlemlerine geçildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, grup olarak seçime katılmayacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 19:43, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 19:45
Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "tekstil ve hazır giyim sektörü", İYİ Partinin "finans sistemi mekanizmaları", DEM Parti'nin "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi", CHP'nin "kamu görevlilerine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin uzun bir süredir "ekonomik ve siyasi krizlerin altında ezildiğini" ileri sürdü.

Enflasyon ve kur baskısı nedeniyle başta tekstil ile konfeksiyon olmak üzere birçok sektörde "sıkıntılı süreç yaşandığını" savunan Özdağ, Türkiye'nin en büyük hazır giyim ve tekstil merkezlerinden İstanbul Merter, Zeytinburnu, Laleli, Bayrampaşa ve Esenler bölgelerinde yüzlerce mağaza ve atölyenin kapandığını söyledi.

"Üreticiler artan enerji fiyatları, yüksek kira bedelleri, işçilik maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle ayakta kalmakta zorlanmaktadırlar." diyen Özdağ, Türkiye'nin hazır giyim ihracatında Avrupa Birliği pazarındaki payını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

Tekstil şirketlerinin üretim merkezlerini yurt dışına taşımaya başladığını belirten Özdağ, "Türkiye'deki tekstil üreticileri, bu koşullar altında hükümetten acil destek paketleri, vergi ve enerji indirimi, kredi kolaylığı ve istihdam teşvikleri talep etmektedirler." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Yeni Yol Partisinin grup önerisini desteklediklerini belirterek, tekstil sektörünün "feryadının" duyulmasını istedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de hükümetin sanayicileri yalnız bıraktığını iddia ederek, tekstil sektörünün sıkıntılarına çözüm bulmak için "yan yana gelme" çağrısı yaptı.

Sadece Türkiye'de değil dünyada ekonomik sorunların yaşandığına işaret eden Meriç, "Frene birdenbire bastığınız için şu an ülkedeki her kesim, her sektör büyük acı içerisinde. Sanayiciler geceleri yatamıyor, işçi geceleri yatamıyor. Bu sıkıntılara ancak birlikte çözüm yolu bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Sektörümüz yatırımla, istihdamla, ihracatla büyümeye devam etmektedir"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türk tekstilinin 2024 yılında 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhuriyet tarihinde kaynağı ne olursa olsun tüm ekonomik dalgalanmalardan ilk tekstil sektörünün etkilendiğini belirten Erkan, hassas dengelerin bulunduğu, ekonomik anlamda pek çok bileşenin etkili olduğu tekstil sektörünün zor zamanların üstesinden gelmeyi bildiğini anlattı.

Türkiye'nin tekstil sektöründeki gücünün çok daha artacağını dile getiren Erkan, "Kapasite düşüşlerinin, istihdamdaki daralmanın pek çok alanı etkileyeceğini, toplumsal çarpanın fazla olduğunun farkındayız." dedi.

Finansman desteği olarak daha önce 300 milyon lira reeskont kredilerinin günlük limitinin 4 milyar liraya çıkarıldığı ve bu limitin 1 milyar liralık kısmının doğrudan bu sektöre tahsis edildiği bilgisini veren Erkan, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelede aldığımız kararlı tedbirler netice vermekte olup yıl sonu hedeflerimiz doğrultusunda üreticimizin önünü açacak bir rahatlama sağlayacaktır. Türkiye, sahip olduğu güçlü üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve hükümetimizin sunduğu kapsamlı desteklerle tekstil sektöründeki liderliğini sürdürecek güce sahiptir. Mevcut tüm mekanizmalar etkin bir şekilde işlenmekte, sektörümüz yatırımla, istihdamla, ihracatla büyümeye devam etmektedir."

Bu arada, partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, içinde Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi bulunan siyah poşetle kürsüye çıktı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışma takvimi ve gündemine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasına alındı.

Kabul edilen önergeye göre, bugün Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlanacak. TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 ve 29 Ekim'de çalışmayacak. Kabul edilen önergeye göre, Genel Kurul, 30 Ekim Perşembe günü de toplanmayacak.

Genel Kurulda daha sonra Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim işlemlerine geçildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, grup olarak seçime katılmayacaklarını bildirdi.

