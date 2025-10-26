Nöbetçi polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, polis merkezi önündeki nöbetçi polisi bıçakla yaralayan ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Dün, Eyyübiye Polis Merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna bıçakla saldırarak yaralayan zanlı A.S'ye (29), yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eyyübiye Polis Merkezi önünde dün nöbet tutan polis memuruna bir zanlı tarafından bıçaklı saldırı düzenlenmiş, yaşanan olayda polis memuru kolundan yaralanırken, şüpheli ekiplerce gözaltına alınmış, yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.