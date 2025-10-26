Nöbetçi polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Eyyübiye Polis Merkezi önünde dün nöbet tutan polis memuruna bir zanlı tarafından bıçaklı saldırı düzenlenmiş, yaşanan olayda polis memuru kolundan yaralanırken, şüpheli ekiplerce gözaltına alınmış, yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

