27 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl açılışına katılacak, Rektörlük ve Simülasyon Merkezi'nin ardından Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(Balıkesir/ 10.30/11.45/12.15/14.00/15.00/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na çevrim içi katılacak.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı Lansman Programı'na katılacak.

(Ankara / 11.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası; Samsunspor-Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/Gaziantep/20.00)

4- UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşmasında Kosova'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, maçın hazırlıklarını da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İzmir/18.30/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, MC Sistem Yurdum-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00)