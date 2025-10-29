Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, karayolundan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı 21 yaşındaki sağlık teknisyeni hayatını kaybetti.
Olay, İzmir-Çanakkale karayolunun Zeytinli Akıllı Kavşağı'nda yakınlarında meydana geldi. 21 yaşındaki Hasta ve Yaşlı Bakım Teknikeri Özlem Korkmaz, kavşaktan geçerken hızla gelen bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi. Aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zeytinli Karakolu ve Jasat Dedektifleri'nin yaptığı titiz çalışma sonucu araç tespit edilirken, sürücü de kısa süreDE yakaladı. M.Y. isimli sürücü, sorgusunun ardından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı. Genç sağlık teknisyeninin ölümü ailesi ve yakınları ile ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu.