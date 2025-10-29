Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
'Guatr ameliyatında ses teli kesildi' iddiası: 1.5 yıl geçti, sesi hala yok!

Kayseri'de 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım, guatr ameliyatı için başvurduğu özel bir hastanede ameliyat sırasında ses telinin kesildiğini iddia etti. Ameliyattan sonra sesini kaybettiğini ve doktorun "1 hafta-15 günde düzelir" diyerek kendisini oyaladığını öne süren Yıldırım, aradan geçen 1.5 yıla rağmen sesinin gelmediğini belirtti. Hayatının karardığını ve ses teli felci yaşadığını söyleyen mağdur kadın, İl Hasta Hakları Kurulu'na başvurarak şikayetçi oldu.

Kayseri'de özel hastanede guatr ameliyatına giren kadın, ses telinin kesildiğini iddia etti.

Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım, guatr hastalığından dolayı Özel Dünyam Hastanesine başvurdu. Burada ameliyat edilen Yıldırım'ın iddiasına göre ameliyat sırasında ses teli kesildi. Gülhan Yıldırım, İl Hasta Hakları Kuruluna başvurarak şikayetçi oldu.

Yanlış ameliyatın ardından hayatı kararan mağdur kadın yaşadığı zorlukları anlatarak, "Guatr hastalığım nedeniyle doktora gittim. Muayene oldum ve muayenem sonucu ameliyat önerdiler. Benim guatrım 4 milimetre çapındaydı. Doktor hemen bir ameliyat gerçekleştirmemiz gerektiğini söyledi. Doktora güvenerek ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra sesimi kaybettim. Konuşamadığımda doktora sordum. Doktor bana 1 hafta veya 15 gün içerisinde sesimin tekrar düzeleceğini söyledi ve süreklide kortizon yüklediler. Her gittiğimde "1 aya, 3 aya tekrar gelecek sesin acele etme" diyerek beni oyaladılar. 22 Nisan 2024 de ameliyat oldum. 1.5 buçuk yıldır konuşamadım. 1 buçuk yılsonunda da sesim yok. 6 ay kortizon kullandım. Bu durumu her dile getirdiğimde doktor benimle sürekli dalga geçerek ' ben seni zaten duyuyorum biraz sessiz kalsan ne olur sanki ?" dedi. Çocuklarımla bile "annenizin sesi biraz kısık olsun kısık olsa ne olacak kafanız rahatlar başınız ağrımaz 'gibisinden sözler söyleyerek dalga geçti. Ben şuan da konuşamıyorum" dedi.

"Konuşunca sanki sırtımda kocaman bir taş var"

Yıldırım, "Konuşurken nefes alamıyorum ve benim gitmediğim doktor kalmadı. Ben en son gittiğim doktorda ses teli felci olduğumu anladım. Doktora tekrar gidip benim zaten ses teli felcim varmış dediğimde doktor küfür etti. Sesiniz gelecek dedi ve 1 buçuk yıl oldu hala sesim yok. Çalışma hayatımı kaybettim, çocuklarımla iletişim kuramıyorum, sosyal hayatımı kaybettim. Biz kime güveneceğiz. Hastanenin benim masrafımı karşılamasını istiyorum ve ben sesimi kaybettiğim için benim ödediğim paranın geri ödenmesini istiyorum. Doktorun arkamda duracağı yerde hala beni oyalayarak istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz diyor ve hiçbir şey çıkmaz diyor. Benim bu sesim böylemi kalacak ben kimseyle iletişim kuramıyorum. Kimseyle sohbet edemiyorum, hiçbir yere çıkamıyorum. Allah korusun benim başıma bir iş gelse beni kim kurtaracak. Kapalı alanlara giremiyorum, bulunamıyorum. Banyoda bile zor duruyorum. Burun kuruluğu, denge kaybı ve şuanda sol kulağım duymuyor" diye konuştu.

"Doktorlara yüzde 100 güvenmemek gerektiğini burada da anlamış bulunuyoruz"

Mağdur kadını evinde ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bir arabayı tamir eden ustanın başka bir parçayı bozma ihtimali olduğu gibi doktorunda ameliyattan sonra hata yapma ihtimali var. Doktorlar meslek olarak çok üst bir segmentteler ama davranışları itibarıyla çok düşe biliyorlar. Bir hastanın ameliyattan sonra dalga geçmek çocuklarının yanında alay etmek ve bir seviyesizlik yapmakta doktorlara has olabiliyormuş. Dünyam Hastanesi'ne gidip böyle bir yanlış ameliyattan sonra sahip çıkılmaması da hastanenin ayıbı. Hastayı da siyasi bir şekilde hastayı tehdit etmesi de başka bir sorun. Doktorlar veya hastaneler ile ilgili bir sorun yaşadığınızda bunu şikayet edebileceğiz yerler var. Hasta Hakları Kurulu var ve şikayet ettikten sonra tazminatlarınızı da alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

