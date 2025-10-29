İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 1 ölü
Filistinli kaynaklar, İsrail'in yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya kentine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 19:57, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 20:29
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alınan olan ateşkes kararına rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine hava saldırısı düzenledi. Filistinli kaynaklar, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, yer altında depolanan kara ve hava silahlarının bulunduğu bir tesisin hedef alındığını iddia etti.