Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak

Dünya Bankası, yayımladığı Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda, emtia fiyatlarının zayıf küresel büyüme ve artan petrol fazlası nedeniyle 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini öngördü. Rapora göre, küresel petrol fiyatı 2026'da varil başına 60 dolara kadar düşebilirken, gıda fiyatları da düşüş trendini sürdürecek. Ancak, ekonomik belirsizlik ve merkez bankalarının alımları nedeniyle altın fiyatının 2025'te %42 artarak rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 19:17, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 19:20
Yazdır

Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı.

Raporda, emtia fiyatlarının 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini ve bunun fiyatların art arda dördüncü yıl da düşmesi anlamına geldiği belirtildi.

Emtia fiyatlarının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 7'şer gerilemesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, zayıf küresel ekonomik büyüme, artan petrol fazlası ve süregelen politika belirsizliğinin bu düşüşte etkili olduğu aktarıldı.

Raporda, düşen enerji fiyatlarının küresel enflasyonun hafiflemesine yardımcı olurken, pirinç ve buğday fiyatlarındaki düşüşün bazı gelişmekte olan ülkelerde gıda fiyatlarının daha uygun hale gelmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Son düşüşlere rağmen emtia fiyatlarının hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olduğuna işaret edilen raporda, 2025 ve 2026 yıllarında fiyatların 2019'daki seviyelerinin sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 14 üzerinde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Petrol fiyatlarında düşüş bekleniyor

Raporda, küresel petrol fazlasının bu yıl önemli ölçüde arttığı, bu fazlanın gelecek yıl 2020'deki son zirvenin yüzde 65 üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artması, Çin'de petrol tüketiminin durağanlaşmasıyla küresel petrol talebinin daha yavaş arttığı belirtilen raporda, Brent tipi ham petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 68 dolardan 2026'da 60 dolara düşmesinin tahmin edildiği, bunun 5 yılın en düşük seviyesi olacağı kaydedildi.

Raporda, genel olarak enerji fiyatlarının 2025'te yüzde 12, 2026'da ise yüzde 10 gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Gıda fiyatlarının da gerilediğine dikkat çekilen raporda, 2025'te yüzde 6,1, 2026'da ise yüzde 0,3'lük düşüş öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, rekor üretim ve ticaret gerilimleri nedeniyle soya fasulyesi fiyatlarının bu yıl düştüğü, gelecek iki yılda dengelenmesinin beklendiği, kahve ve kakao fiyatlarının ise arz koşullarının iyileşmesiyle 2026'da gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Gübre fiyatlarının girdi maliyetlerindeki artış ve ticaret kısıtlamalarının yansıması olarak 2025'te yüzde 21 artmasının, 2026'da ise yüzde 5 gerilemesinin beklendiği belirtilen raporda, bu yılki artışın çiftçilerin kar marjlarını daraltmasının ve gelecekteki mahsul verimine ilişkin endişeleri artırmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Altın fiyatının artması öngörülüyor

Raporda, kıymetli metallerin ise bu yıl rekor seviyelere ulaştığına işaret edilerek, güvenli liman varlıklara olan talep ve merkez bankalarının alımlarının bu yükselişi desteklediği aktarıldı.

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altının fiyatının 2025'te yüzde 42 artmasının beklendiği belirtilen raporda, gelecek yıl da yüzde 5 artarak 2015-2019 ortalamasının neredeyse 2 katına çıkacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, gümüş fiyatlarının da bu yıl yüzde 34 artarak rekor bir yıllık ortalamaya ulaşmasının ve 2026'da da yüzde 8 artmasının beklendiği belirtildi.

Dünya Bankasının raporunda, tahmin dönemi boyunca küresel büyüme zayıf kalır, ticaret gerilimleri ve politika belirsizlikleri uzun sürerse emtia fiyatlarının beklenenden daha fazla düşebileceği ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber