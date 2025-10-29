Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Barışmaya çağrılan anne ve oğullarının öldürüldüğü olayda 5 tutuklama

Van'ın Gürpınar ilçesinde anne ve 2 oğlunun barışma bahanesiyle çağrıldıkları evde uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili biri muhtar 5 kişi tutuklandı.

Barışmaya çağrılan anne ve oğullarının öldürüldüğü olayda 5 tutuklama

Olay, 24 Eylül 2025 tarihinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Sinan Özcan, Osman Özcan ve anneleri Bülbül Özcan, "barışma" bahanesiyle R.A. isimli şahsın evine çağrılmış, evin bahçesinde pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Olayın ardından Gürpınar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden muhtar F.Ş., ev sahibi R.A., oğlu M.A. ve A.İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayet şüphelisi olarak aranan Erkan A. ve M.S.A. ise olaydan sonra firar etmişti. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz ve ısrarlı çalışmalar sonucu, firari şüphelilerden M.S.A. (50) Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti silahıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin firari olduğu süreçte kendisine yardım ettiği tespit edilen 3 kişi hakkında da savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Firari diğer cinayet şüphelisi Erkan A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

