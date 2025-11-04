Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün beş ülkenin Ankara büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başlayacak güven mektubu takdim törenlerinde, büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak.
Bu kapsamda Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya'nın Ankara büyükelçileri, görevlerine başlamadan önce Beştepe'ye gidecek.
Büyükelçiler, güven mektuplarını takdim ettikten sonra ailelerini ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıştıracak.
Törenler, büyükelçiler ve beraberindekilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erecek.
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunmalarının ardından Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.