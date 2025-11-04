Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
1,8 milyon hacı adayı için büyük gün: Hac kurası yarın

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac kurası yarın noter huzurunda Diyanet Konferans Salonu'nda çekilecek. Kura çekimine bu yıl ilk defa başvuru yapan ve kaydını güncelleyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 11:30, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 11:31
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplama 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

Hac kurasında 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor

Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor.

Sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığına yıla göre belirleniyor.

Örneğin hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak.

Daha önce hacca gidenlerin başvurusu alınmadığı için kuraya da dahil edilmiyor.

Türkiye'den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.

Bu kapsamda yarın Diyanet İşleri Başkanlığında çekilecek kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek.

Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.

