Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü evinde ölü bulundu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde uzun süredir İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kılıçer (45), görevden alınmasının ardından evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Kılıçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili yapılan ilk incelemede, Kılıçer'in intihar ettiği değerlendirildi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kılıçer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kütüphane yerine lokanta yapıldığı iddiası

İddialara göre, Kılıçer ile Eskil Belediye Başkanı arasında öğrencilerin ve vatandaşların kullandığı bir kütüphanenin kapatılması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Kılıçer'in 2022 yılında, Milli Emlak'a ait bir arazide proje kapsamında iki katlı bir kütüphane yaptırdığı, bu alanın aynı zamanda emekliler için lokal olarak da hizmet verdiği öğrenildi. Ancak yeni belediye yönetimi göreve geldikten sonra kütüphane kapatıldı ve yerine lokanta açıldı.

Kılıçer'in bu duruma tepki gösterdiği, belediye başkanıyla tartıştığı ve sonrasında görev yerinin değiştirildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alındıktan sonra bir okulda öğretmen olarak görevlendirilen Kılıçer'in yakın çevresine moralinin bozuk olduğunu söylediği aktarıldı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi.

3 ÇOCUK BABASIZ KALDI

İlçede uzun süredir görev yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Kılıçer'in ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Kılıçer'in evli ve biri engelli olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenildi.