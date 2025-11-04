Özgür Özel'e karşı liste hazırlığı

CHP'de 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan bu önemli kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirecek. Edinilen bilgilere göre, parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde, Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Kurultayın 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Kurultayda Beklenen Gelişmeler

Özgür Özel 'in tek aday olarak kurultaya girmesi öngörülüyor.

'in tek aday olarak kurultaya girmesi öngörülüyor. Asıl çekişmenin ise Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanması bekleniyor.

seçimlerinde yaşanması bekleniyor. PM seçimleri, çarşaf liste usulüyle gerçekleştirilecek.

Parti içerisindeki iki kanadın bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Parti İçi Muhalefetin Hazırlıkları

Parti içi muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin öncülüğünde, Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime katılmak için çalışmalarına hız verdi. Bu gelişmeler, CHP'de önemli bir rekabetin yaşanacağının sinyalini veriyor.