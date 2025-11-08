Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) Taşra: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatını,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü,

2) Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,

3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,

4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman.

c) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Muhasebeci,

2) Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı,

3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Memur, Puantör, Satınalma Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Seyis.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

a) Avukat, Mühendis, Mimar, Mütercim, Tercüman, İstatistikçi, Programcı, Veteriner, Biyolog, Tekniker, Veteriner Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Kimyager, Laborant."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- (1) Aşağıda yer alan unvanlara yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur veya sözleşmeli statüde en az 5 yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

3) CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,

4) Cari yılda uygulanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) TİGEM'de en az 2 yıl olmak üzere toplam 7 yıl avukat olarak çalışmış olmak,

3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan "altı ay" ibaresi "2 yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

"a) Görev unvanları itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,"

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8- (1) Bu maddede belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman unvanında en az 1 yıl, Teknik Şef, Şef veya Çözümleyici unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) Koruma Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sivil Savunma Uzmanı unvanında en az 1 yıl veya Koruma ve Güvenlik Amiri unvanında en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

c) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Amiri unvanında en az 1 yıl çalışmış olmak,

3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

ç) Teknik Şef olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Mühendis, Veteriner, Kimyager, Biyolog veya Mimar unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az 5 yıl çalışmış olmak,

3) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

d) Şef (Merkez) olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Merkezde Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte 3 yıl çalışmış olmak veya Taşrada Muhasebeci unvanında en az 1 yıl ya da Şef Yardımcısı veya Muhasebeci Yardımcısı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

e) Şef (Taşra) olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Muhasebeci unvanında en az 1 yıl ya da Şef Yardımcısı veya Muhasebeci Yardımcısı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

f) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında en az 2 yıl veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) En az 5 yıllık hizmeti bulunmak,

g) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Uzman olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef unvanında en az 2 yıl çalışmış olmak veya Mütercim, Tercüman, İstatistikçi unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

h) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Programcı unvanında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

5) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

ı) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Muhasebeci Yardımcısı veya Şef Yardımcısı pozisyonlarında ayrı ayrı veya birlikte en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) En az 4 yıl hizmeti bulunmak,

i) Şef Yardımcısı ve Muhasebeci Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Puantör veya Veznedar unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

j) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Puantör, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak ve güvenlik sertifikasına sahip olmak,

4) Şoför olarak atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

gerekir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "Veteriner," ibaresinden sonra gelmek üzere "Mütercim, Tercüman, İstatistikçi," ibaresi eklenmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine "Tekniker" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Veteriner Sağlık Teknikeri" ibaresi eklenmiş ve aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan "teknikerlik unvanını" ibaresi "Teknikerlik ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanlarını" şeklinde değiştirilmiştir.

"3) Mütercim ve Tercüman için son başvuru tarihinde geçerliliği bulunan YDS/e-YDS'den en az seksen puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puan almış olmak,"

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına" ibaresi "TİGEM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi TİGEM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca ilan edilir."

"(3) Diğer kurum ve kuruluşların personeli, aday memurlar ve TİGEM'de ilk defa açıktan işe alınarak kendileri ile 6 ay süre ile sözleşme imzalanan ve halen bu sözleşme içerisinde bulunan personel, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuramaz."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konularda TİGEM tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarının bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, TİGEM ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavı, TİGEM tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda TİGEM'de veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavında en çok puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına "sayısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile unvan değişikliği suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına "yükselme" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve unvan değişikliği" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 14/A- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonuçları sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde TİGEM'in resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları, itirazın TİGEM'e intikal tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı "Atama" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına "yükselme" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya unvan değişikliği" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasına "yükselme" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve unvan değişikliği" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan "TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca" ibaresi "TİGEM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda;

a) Başarı göstererek atananların sınav belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında,

b) Başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar TİGEM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca,

c) Dava konusu olan sınav belgeleri, yargı süreci sonuçlanana kadar TİGEM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca,

muhafaza edilir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "kadrolara" ibaresi "pozisyonlara", "kadrolar" ibaresi "pozisyonların kendi" şeklinde ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan "kadrosundan" ibaresi "pozisyonundan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Naklen atama

MADDE 21- (1) Yılına ilişkin genel yatırım ve finansman programına uygun olması durumunda; bu Yönetmeliğe tabi unvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir."

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.