TTKB'nın internet sitesinden Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ulaşılamıyor

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 9 Sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayında bulunmaktadır.

Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) aylık ve ek ders karşılığı girebileceği dersleri görmesi ve alanında ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi için Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları önemli bir mevzuattır.

Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilmektedir.

Önceden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesine girdiğimizde;

Ana menüde yer alan "Eğitim - Öğretim" sekmesinin alt sekmesinde yer alan "Öğretmenlik Alanları" sekmesi tıklandığında ise "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" sayfasına ulaşarak;

"1-Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları

2-20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı

3-Özel Öğretim Kurumlarında Uygulanan Destek Eğitim Programları ve Modüllerine Yönelik Destek Eğitimi Verecek Personele İlişkin Çizelge ve Kurul Kararı"dokümanlarına ulaşabiliyorduk...

Fakat bugün itibariyle;

"404 - Sayfa Bulunamadı Üzgünüz, aradığınız içerik mevcut değil." uyarısıyla karşılaşıyoruz.

Yaptığımız Google taramasında "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" sayfasının "Denklik-Öğretmelik Alanları" adlı bir sayfaya taşındığını bulduk...

Fakat bu sayfa ana menüde yer verilmiş bir sayfa değil "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları'nın ise "Denklik" ile bir ilgisi yok...

" Denklik-Öğretmelik Alanları" başlığı bile yanlış yazılmış...

Düzeltilmesi umuduyla...

Ahmet KANDEMİR