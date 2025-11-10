Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yağışlar, özellikle Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 08:08, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 08:03
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.