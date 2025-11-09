Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Adli Olaylar

Kaymakamlık binası önünde kendini ateşe verdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, kaymakamlık binası önünde kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 22:32, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 22:56
Kaymakamlık binası önünde kendini ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, olay Devrek ilçesindeki kaymakamlık binası önünde meydana geldi. Erol Muhammet G. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan adam, acı içinde kıvranmaya başladı. Dehşet anlarına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yanan adamı söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Erol Muhammet G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güçlükle sedyeye alınan yaralı, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

