10 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı resmi töreni ile 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katılacak.

(Ankara/09.05/13.00)

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'deki tören ile ikindi vakti Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'e iştirak edecek.

(Ankara/09.05/15.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TransMEA 2025 Fuarı kapsamında "Sanayi, Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması Paneli"ne katılacak, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Kahire)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim endeksi ile 2024 yılı atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ay (217 gün) vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarda bulunacak.

(Washington)

2- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek.

(Washington)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)