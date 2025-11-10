Q Yatırım Bankasına 'tefecilik' soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklanmaları, şüpheli Mehmet Aydoğdu ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler Ercan ve Mitrani'nin "tefecilik" suçundan tutuklanmasına, Aydoğdu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

- Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, müştekinin müracaatı ve alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve birlikte iş yaptıkları yönünde bilgiler olan ve gayri resmi ortağı olarak tabir edilen şüpheli Yasef Mitrani'nin, Peker gayrimenkul şirketinin mali zorluk içerisinde bulunmasından faydalandıkları, Q Yatırım bankası tarafından kredi adı altında para verildiği kaydedildi.

Verilen bu paraya ilişkin uygulanan faiz miktarı ve erken kapama tutarının bankacılık kanununda tanımlanan yetki sınırlarını aştığı aktarılan yazıda, Merkez Bankası tarafından belirlenen krediye ilişkin uygulanan faiz oranlarının çok üzerinde bir faiz uygulanmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Yazıda, bu hususun bilirkişi raporu ile tespit edildiği, verdikleri borç para neticesinde elde edilen gelirin haksız kazanç niteliğinde olduğu aktarıldı.

Şüpheliler Ercan ve Mitrani'nin bu yolla "tefecilik" suçunu işledikleri vurgulanan yazıda, tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

- Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "tefecilik" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından "5411 sayılı Bankacılık Kanunu"nda tanımlanan yetki dışında ve TCMB tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulanıp, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği, bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edildiği kaydedilmişti.

Soruşturmada Q Yatırım Bankası'nın yetkilisi şüpheli Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu'nun gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirilmişti.