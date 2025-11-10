Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Altın haftaya yükselişle başladı

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5 bin 525 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 385 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 400 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 525 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 385 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 400 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 1,6 artışla 4 bin 70 dolarda seyrediyor.

ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Senato hükümetin kapanmasını sona erdirecek yasa tasarısı için prosedür oylamasını 60'a 40 oyla kabul etti.

Yasa tasarısı Senatoda onaylandıktan sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor. ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Altın fiyatlarında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerle yükseliş eğilimi öne çıkıyor. ABD'de açıklanan verilere bakıldığında ülkede Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 50,3 puanla piyasa beklentilerinin altına düştü. Bu değer, 1978'den bu yana ölçülen en düşük seviye olan Haziran 2022'deki 50 değerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tüketici güven endeksinin gerilemesi Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentileri öne çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 750 doların destek, konumunda olduğunu ifade etti.

