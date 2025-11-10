Manisa'da Atatürk afişlerine zarar veren kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla reklam tabelalarına asılan afişlere zarar verdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 07:17, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 07:16
Akhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İnönü ve Hürriyet mahallelerinde bulunan reklam tabelalarındaki Atatürk afişlerine zarar verildiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen A.Y. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.