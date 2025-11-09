Düğün hazırlığı yapan güvenlikçiyi öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Düğün hazırlığı yapan güvenlikçiyi öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da düğün hazırlığı yapan güvenlik görevlisini kalbinden bıçaklayarak öildüren zanlı tutuklanırken, kavgaya karışan 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 21:23, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 21:23
Yazdır
Düğün hazırlığı yapan güvenlikçiyi öldüren zanlı tutuklandı

Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'ta dün gece bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve Talat K.B., gürültü yaparak otel önünde alkol alan Eyüp T. (20) ve Halil S.'yi (18) uyarmış, uyarılara aldırış etmeyerek alkol almayı sürdüren şahıslar çıkan tartışmada Tahsin Göker'i göğsüden bıçaklamıştı. Kalbine aldığı bıçak darbesi sonucu hastaneye kaldırılan Göker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S., Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp T. ve Halil S. adliyeye sevk edildi.

Eyüp T.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Tahsin Göker ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını ve otelin yanında oturduğunu, şahısların kendisini uyardığını ve kafa attığını, kendisini korumak için bıçağı salladığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından olayın şüphelilerinden Halil S. adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Tahsin Göker'i bıçaklayan ve olay anı güvenlik kameralarına yansıyan Eyüp T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp T.'nin kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan sabıkası da olduğu öğrenildi.

Öte yandan 2 hafta sonrasına nikah tarihi aldığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Burdur'un Tefenni ilçesine götürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber