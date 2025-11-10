Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,75 puan ve yüzde 0,4 azalışla 10.880,78 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 68,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,75 ile sigorta, en çok düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına yönelik haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken BIST 100 endeksi 11.000 puan seviyesindeki direncinden gelen satışlarla pozitif başladığı günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Analistler günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.