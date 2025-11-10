Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
'Bahis' soruşturmasında 17'si hakem 19 kişi adliyeye sevk edildi
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin ziyaretçi sayısı son 13 ayda 405 bine yaklaştı

TBMM, son 13 ayda 404 bin 969 kişiyi ağırladı, 139 bin 326 kişiye de rehberlik hizmeti verdi.

TBMM'nin ziyaretçi sayısı son 13 ayda 405 bine yaklaştı

TBMM, 1 Ekim 2024 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında "halk günü" kapsamında 3 bin 82 kişiye Meclis'te gezi programı düzenledi.

Aynı dönemde Birinci TBMM Binası'nı, yani Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni 623 bin 766, Yalova Atatürk Köşkü'nü ise 57 bin 620 kişi ziyaret etti.

TBMM Başkanlığı bu dönemde 404 bin 969 kişiyi ağırlarken, 139 bin 326 kişiye de rehberlik hizmeti verdi.

Öte yandan TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, 28. Yasama Dönemi'nde araştırma ve bilgi sunumu hizmetleri kapsamında, yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin 1002 konu odaklı araştırma gerçekleştirdi.

İdari Teşkilat, 5 bin 740 kitap ve 708 süreli yayını kütüphane koleksiyonuna dahil etti ve 10 bin 290 okuyucuya kütüphane hizmeti verdi.

TBMM Açık Erişim Sistemi'nden faydalananların sayısı da 4 milyon 780 bin oldu.

Arşiv Yönetim Sistemi'nde bulunan sayfa sayısı 10 milyonu geçerken, kütüphanedeki süreli yayınlardan 718 başlık dergi ve 78 başlık gazetenin ilk yayın tarihinden itibaren tüm sayıları kurum içinden erişime açıldı.

Bu dönemde 72 bin 191 evrakın kabul, kayıt, havale, gönderi ve teslim işlemleri yapıldı, Osmanlı Türkçesi ile yazılı tüm arşiv belgeleri dijitalleştirilerek kayıt altına alındı.

Arşiv tasnif hizmetlerinde klasik metotlara son verilerek hizmetlerin elektronik ortamda üretimi, kontrolü ve sunumu konusundaki altyapı çalışmaları birimler arası işbirliğiyle hayata geçirildi.

