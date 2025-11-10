Kabine üyelerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, aziz milletimizi bağımsızlık ülküsünde buluşturup zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet ve minnetle yad etti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milli Mücadeleye başkomutanlık yaparak aziz milletimizin önünde yeni ufuklar açan Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek nesillerimize daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için durmaksızın çalışacağız. Kahraman ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhundan aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Milli Mücadeleyi zafere ulaştıran, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle yad etti.

- "Rahmet ve saygıyla yad ediyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "10 Kasım, saat 09.05. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, Atatürk ile Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisinden görüntüler de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından, vefatının 87'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı.