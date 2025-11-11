Erdoğan: Türkiye, orman varlığını en çok artıran 6. Ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda yaptığı konuşmasında, "81 il, 922 ilçede 7'den 70'e birlik olduğumuz bu özel günde Yeşil Vatan Seferberliği'ne katılmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bugün burada sadece bir tören için değil, geleceğimize nefes olmak, vatanımıza can katmak için bir aradayız." dedi.

Konuşmasına, günün ülke, millet ve çevre için hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, toprağı fidanlarla buluşturmak amacıyla ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, biz yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran bir inancın mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin hayatı doğrudan etkilediği bir süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ormanları sadece ağaç olarak değil, birer nefes ve yaşam kaynağı olarak gördüklerini belirtti.

"Ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi."

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi vizyonu doğrultusunda gerekli adımları attıklarını dile getiren Erdoğan, "Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi." diye konuştu.

"Türkiye, orman alanını en çok artıran ülkeler arasında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yayımladığı rapora göre Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler arasındaki konumuna dikkati çekti.

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'in yayımladığı rapora göre Türkiye, 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. Aynı rapora göre 2025 yılında dünyada 4. sıraya yükseldik. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3. sıraya çıktık. Bu gurur veren rakamlar milletimizin gayretinin, devletimizin kararlılığının, Orman Teşkilatımızın emeğinin en açık göstergesidir. Bu başarıda katkısı olan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

İklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Bu yangınlara karşı Orman Genel Müdürlüğümüz, teşkilatımızın kahraman mensupları, orman yangın gönüllülerimiz ve kalbi yeşil vatan için atan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Gökyüzünde insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız, karada arazözlerimiz, iş makinelerimiz, orman kahramanlarımız, hepsi yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden çalıştı.

Ne yazık ki bu mücadele sırasında 17'si bu yaz mevsiminde olmak üzere, geçmişten bugüne 160 kahraman orman şehidimizi toprağa verdik. Her birine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Onların emanetlerine ve mücadelelerine sahip çıkmaya devam ediyoruz.

"Fidan dikme rekorunu da bugün birlikte kıracağız"

İşte bugün burada, "Şehidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım, bir yıl boyunca hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. Orman teşkilatımızın gayreti ve vatandaşlarımızın desteğiyle inanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 il, 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla bir günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.