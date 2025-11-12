12 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yetkilileriyle görüşmeler yapacak, AK Parti Berlin Temsilcilik Ofisi'nde STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda ziyaret edecek, Sultanbeyli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

