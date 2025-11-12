Erdoğan'dan düşen askeri kargo uçağına dair açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, bugün Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek.

Haber Giriş : 12 Kasım 2025 14:05, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 14:15
Erdoğan, bugün Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.

