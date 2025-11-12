Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yağ fabrikasında, işçilerin çalışma yaptığı sırada meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Henüz nedeni belirlenemeyen patlama, işçilerin üretim alanında bulunduğu sırada yağ kazanlarından birinde yaşandı.
Patlama sonucu 10 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki soğutma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.