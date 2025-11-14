Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Ana sayfaHaberler Siyasi

14 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

14 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 14 Kasım 2025 00:02, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 00:03
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarlarını ziyaret edecek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile görüşecek, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile bir araya gelecek, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katılacak.

(Lefkoşa/12.15-20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi basın açıklaması yapacak.

(Adıyaman/16.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cuma vakti düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Tekirdağ/13.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde, "İnsan Haklarının Standardizasyonu ve Anayasa Yargısının Rolü" konulu Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 3. Konferansı düzenlenecek.

(Antalya/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

(İstanbul/12.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynanacak beşinci maç öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Bursa/18.15)

3- Bulgaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye'ye konuk olacakları beşinci maç öncesi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Bulgaristan, maçın hazırlıklarını yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.

(Bursa/19.00/19.30)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki dördüncü maçında Ukrayna'yı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Nijerya ile hazırlık maçı yapacak.

(İstanbul/17.30)

6- Basketbol Avrupa Ligi'nin on birinci haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle Antalya'da karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray MCT Technic maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

8- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'da devam edilecek.

