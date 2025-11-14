Bakan Kacır: Elektrikli araç üretiminde dünya üssü olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye otomotiv sektörünün küresel ana sanayi markaları, yan sanayi üretimi, yaklaşık 37 milyar dolarlık ihracat hacmi ve yüksek istihdam kapasitesi ile ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kacır, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplarken, önceliklerinin sektörün üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artırılması olduğunu belirterek, bu kapsamda teşvik mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulandığını söyledi.

Kacır, Türkiye'nin elektrikli araç üretiminde dünyanın önde gelen üslerinden biri olma hedefi bulunduğunu ifade ederek "Yürüttüğümüz stratejilerden biri, elektrikli araçlar alanında teknoloji ve üretim yetkinliğine sahip uluslararası oyuncuların yatırımlarını ülkemize çekmektir" dedi.

BYD YATIRIMI YENİLERİNİ GETİRECEK



Çinli otomobil üreticisi BYD yatırımının ülkeye kazandırılmasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu söyleyen Kacır, bu firmaya uygulanacak teşvikler konusunda gelen eleştiriler için, "Yatırım teşvik sistemimiz destek unsurlarını, yatırım şartlarını ve müeyyideleri detaylı bir şekilde belirlemiştir. BYD firmasının ülkemizde yapacağı yatırım da mevcut teşvik mevzuatımızın çizdiği sınırlar dahilinde desteklenmektedir" şeklinde cevapladı.

Kacır, BYD'nin Manisa'ya yapacağı yatırımın bölge ekonomisine, otomotiv sektörüne, ihracata değer katacağını belirterek, bu yatırım sayesinde yan sanay başta olmak üzere farklı sektörlerdeki yeni yatırımların önünün açılacağını hatırlattı.