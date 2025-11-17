Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Anne ve iki çocuğunun ölümünde yeni iddia: Odaya ilaç sızmış olabilir!

İstanbul Fatih'te tatil için Almanya'dan gelen Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada, otelde yapılan ilaçlamanın zehirlenmeye neden olabileceği yönünde yeni iddialara ulaşıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren anne ve çocukların kesin ölüm nedeni Adli Tıp Raporu ile netleşecek.

Haber Giriş : 17 Kasım 2025 16:01, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 16:20
İstanbul Fatih'te tatile gelen anne ve iki çocuğunun ölümüne ilişkin yeni iddialara ulaşıldı. Böcek ailesinin otelin 2'nci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği idda edildi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Babanın hastanedeki tedavisine ise devam edilirken, olayla ilgili soruşturmaya ise devam ediliyor. 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanının da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı ise 11 olmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoretçi E.E ve bir kafe sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerine ise devam ediliyor.

Olaya ilişkin yeni iddialara ulaşıldı

Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği idda edildi. İlacın içinde alüminyum fosfidin maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürüldü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.

