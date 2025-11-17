Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe ekimde açık verdi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi ekimde 222,3 milyar TL açık verdi. 10 aylık açık ise 1 trilyon 440,5 milyar TL oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL volarak gerçekleşti.
Böylece ekimde bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi eylülde 309,6 milyar TL açık vermişti.
Ayrıca ekimde, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 65,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
10 aylık açık
2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 152 milyar TL olarak gerçekleşti.
Böylece bütçede 10 aylık açık 1 trilyon 440,5 milyar TL oldu. İlk 9 aydaki bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olmuştu.
10 aylık dönemde, faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 379,3 milyar TL olarak gerçekleşti.