Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe ekimde açık verdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL volarak gerçekleşti.

Böylece ekimde bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi eylülde 309,6 milyar TL açık vermişti.

Ayrıca ekimde, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 65,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

10 aylık açık

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 152 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece bütçede 10 aylık açık 1 trilyon 440,5 milyar TL oldu. İlk 9 aydaki bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olmuştu.

10 aylık dönemde, faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 379,3 milyar TL olarak gerçekleşti.