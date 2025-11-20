İlaç kalıntısı bulunan 6 bin 100 kilogram mandalina imha edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiğini ve ürünlerin imha edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 19:04, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 19:05
Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda, gıda kontrol görevlilerimiz tarafından yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiş, ürünler imha edilmiştir. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı da bildirildi.