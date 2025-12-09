Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Arıcılık için mesleki standart geliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile yaptıkları işbirliğiyle "Arıcılık Ulusal Meslek Standardı"nın oluşturulması için çalışma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 15:01, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 15:02
TAB Başkanı Ali Demir, yaptığı açıklamada, merkez birliği olarak 81 ildeki 72 bin 325 üye ile Türkiye'deki arı ve arıcıları temsil ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin yıllık 95 bin 492 ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunduğunu aktaran Demir, ayrıca 8,9 milyon koloni varlığıyla dünya genelinde en çok koloniye sahip 3'üncü ülke konumunda yer aldığını söyledi.

Demir, Türkiye'de arıcılıkta 9 ay boyunca üretim yapılabilme potansiyeli bulunduğunu bildirerek, kritik öneme sahip arıcılık sektörünün gelişmesi için çalışmalara hız verdiklerini dile getirdi.

Bu çalışmalar kapsamında MYK Başkanı Aşkın Tören'i ziyaret ettiklerini belirten Demir, Tören ile eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin uygulanması, üretimde izlenebilirliğin güçlendirilmesi, arıcılık mesleğinin saygınlığının artırılması ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi konularını ele aldıklarını anlattı.

Demir, arıcılığın Türkiye'de meslek statüsüne alınmasının ardından önemli bir adımı daha devreye alacaklarını ifade etti.

MYK ile işbirliği içinde "Arıcılık Ulusal Meslek Standardı"nın oluşturulması için çalışma başlattıklarını bildiren Demir, "Ulusal meslek standardı, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri resmi olarak tanımlar, mesleğin ülke genelinde aynı kaliteyle icra edilmesini sağlar. Amacımız, arıcılık mesleğinin tanımını ve kapsamını yasal çerçevede netleştirmek, günümüz ihtiyaçlarına uygun eğitim programı oluşturmak ve bu kadim mesleğin itibarını daha da güçlendirmek." diye konuştu.

"Arıcılar, ortak standartta üretim yapacak"

Demir, bu çalışma sayesinde arıcıların ortak standart doğrultusunda üretim yapacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Arı ürünlerinde kalite ve çeşitlilik artacak, sektörümüz daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Arıcılık, hem biyolojik çeşitliliğimiz hem de gıda güvenliğimiz için stratejik bir meslektir. Bu nedenle mesleğin standartlarının belirlenmesi, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım niteliğindedir. Ancak bu, uzun bir süreç. Konuyla ilgili uzmanlarımız çalışmaya başladı. İlerleyen günlerde taslak ulusal arıcılık meslek standardını oluşturarak MYK'ye gerekli başvuruları yapacağız."

