Üzüm üreticilerinin paralarını gasbeden firari hükümlü yakalandı

12 saat boyunca izlenip, analiz yapılan görüntülerden şüphelinin, 'gasp' suçundan 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.D. olduğu tespit edildi.

Manisa Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Tepeköy, Caberfkılı, Belenyaka, Üzümlü, Killik ve Sobran ile Sarıgöl'ün Ahmetağa mahallelerindeki üzüm üreticilerinden son 5 gündür gelen gasp şikayetleri sonrası harekete geçti.

