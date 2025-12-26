'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak

AFAD, Çalışma Bakanlığı, MSB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve birçok Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Haber Giriş : 26 Aralık 2025 10:18, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 10:47
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak

AFAD, Çalışma Bakanlığı, MSB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve birçok Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı

AFAD 473 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 473 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı. Son başvuru tarihi: 12 Ocak 2026

AFAD ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83337/afad-473-sozlesmeli-personel-alacak.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak. Son başvuru tarih 6 Şubat 2026

ÇSGB ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83344/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-100-is-mufettis-yardimcisi-alinacak.html

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 40 uzman ve müfettiş yardımcısı alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 40 uzman ve müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarih 5 Ocak 2026

Çevre Bakanlığı ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83346/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-40-uzman-ve-mufettis-yardimcisi-alacak.html

Danıştay 10 Personel Alacak

Danıştay 10 Personel Alacak. Son başvuru tarih 7 Ocak 2026

Danıştay ilanının detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83343/danistay-10-personel-alacak.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 Uzman Yardımcısı Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026

HMB İlanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83334/hazine-ve-maliye-bakanligi-104-uzman-yardimcisi-alacak.html

Milli Savunma Bakanlığı 1090 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı 1090 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarih 25 Ocak 2026

MSB İlanı Detaylarına Ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83350/milli-savunma-bakanligi-1090-sozlesmeli-personel-alacak.html

Milli Savunma Bakanlığı 109 memur alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı 109 memur alımı yapacak. Son başvuru tarih 25 Ocak 2026

MSB Memur ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83349/milli-savunma-bakanligi-109-memur-alimi-yapacak.html

Gelir İdaresi Başkanlığı 655 Gelir uzman yardımcısı alınacak

GİB ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83335/655-gelir-uzman-yardimcisi-alinacak.html

Tarım ve Orman Bakanlığı 47 Kontrolör Yardımcısı Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 47 Kontrolör Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarih 26 Ocak 2026

Tarım Bakanlığı İlanı Detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83347/tarim-ve-orman-bakanligi-47-kontrolor-yardimcisi-alacak.html

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 254 İşçi Alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 254 İşçi Alacak. Son başvuru tarih 5 Ocak 2026

TİGEM İlanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83360/tarim-isletmeleri-genel-mudurlugu-254-isci-alacak.html

