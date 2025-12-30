2 ilde yarın eğitime ara verildi
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak

5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak

YSK, GSB, TCDD, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Haber Giriş : 30 Aralık 2025 12:56, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 12:58
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak

30 Aralık 2025 tarihli personel alım ilanlarını siz değerli takipçilerimiz için derledik...

Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 Müfettiş Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 23 Şubat 2026

GSB'YE ALINACAK 50 (Elli) Müfettiş Yardımcısı kadrosunun mezun olunan fakülteler itibariyle dağılımı, kontenjanlar ve KPSS Puan Türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

GSB İlanı Detaylarına ulaşmak için:👇 https://ilan.memurlar.net/ilan/83430/genclik-ve-spor-bakanligi-50-mufettis-yardimcisi-alacak.html adresini ziyaret edebilirsiniz

TCDD Taşımacılık 77 İşçi Alacak

TCDD Taşımacılık 77 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2026

TCDD TAŞIMACILIK AŞ Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 77 daimi işçi alımı yapılacaktır.

TCDD İlanı detayları için:👇 https://ilan.memurlar.net/ilan/83429/tcdd-tasimacilik-77-isci-alacak.htmlYüksek Seçim Kurulu 135 Personel alacak

YSK 135 Personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2026

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve Unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

YSK İlanı Detaylarına Ulaşmak İçin:👇 https://ilan.memurlar.net/ilan/83427/yuksek-secim-kurulu-135-personel-alacak.htmlSavunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak.

SSB İlanı için Son başvuru tarihi 2 Mart 2026

SSB ilanı detayları için:👇 https://ilan.memurlar.net/ilan/83425/savunma-sanayii-baskanligi-10-uzman-yardimcisi-alacak.htmlGöç İdaresi Başkanlığı 100 Denetçi Yardımcısı Alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 100 Denetçi Yardımcısı Alacak.

Göç İdaresi ilanı Son başvuru tarihi 12 Ocak 2026

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:

DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8'inci dereceden toplam 5 (beş) adet Denetçi Yardımcısı kadrosuna 31/12/2022 tarihli ve 32060 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile Denetçi Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne (ANKÜSEM) yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

GÖÇ İDARESİ ilanı detayları için:👇 https://ilan.memurlar.net/ilan/83423/goc-idaresi-baskanligi-100-denetci-yardimcisi-alacak.html

