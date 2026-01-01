Van'da mahalleye çığ düştü! Bir kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Van'da Çatak ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlere sabaha karşı çığ düştü.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.

Yaşanan çığ felaketinin ardından yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı.

Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi.

BİR KİŞİ KAYIP İDDİASI

Bahçelievler Mahallesi'nde de çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.



