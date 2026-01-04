Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
Bakan Uraloğlu: 2026'da ilk hızlı trenimizi raylara indireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli hızlı tren setinin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını belirterek, "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. 2026 içerisinde ilk hızlı trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız" dedi.

Haber Giriş : 04 Ocak 2026 12:21, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 13:27
Bakan Uraloğlu: 2026'da ilk hızlı trenimizi raylara indireceğiz

Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip olacak milli elektrikli hızlı tren setine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "İlk setin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştık. Trenin iç donatısında sona yaklaştık ve ince işlerini yapıyoruz. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak milli elektrikli hızlı tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak. 2026 içerisinde ilk hızlı trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK KONFOR VE İNOVASYON İLE TASARLADIK'

Uraloğlu, seti oluşturan araçların; yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını kaydeden Uraloğlu, trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olacağını bildirdi.

Uraloğlu, "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık" dedi.

