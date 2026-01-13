Dolar günü 43,15 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,1260 43,1270 43,1560 43,1570 Avro 50,4600 50,4610 50,3970 50,3980 Sterlin 58,1760 58,1860 58,1650 58,1750 İsviçre frangı 54,1960 54,2060 54,1160 54,1260 ANKARA ABD doları 43,0960 43,1760 43,1260 43,2060 Avro 50,4200 50,5000 50,3570 50,4370 Sterlin 58,1160 58,3260 58,1050 58,3150