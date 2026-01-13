Dolar günü 43,15 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,15 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 17:29, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 17:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,1260
|43,1270
|43,1560
|43,1570
|Avro
|50,4600
|50,4610
|50,3970
|50,3980
|Sterlin
|58,1760
|58,1860
|58,1650
|58,1750
|İsviçre frangı
|54,1960
|54,2060
|54,1160
|54,1260
|ANKARA
|ABD doları
|43,0960
|43,1760
|43,1260
|43,2060
|Avro
|50,4200
|50,5000
|50,3570
|50,4370
|Sterlin
|58,1160
|58,3260
|58,1050
|58,3150