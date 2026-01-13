İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde görev yapan savcı M.Ç.K, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen hakim A.K.'yı yaşadıkları anlaşmazlık sonucu silahla vurarak yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan kadın hakimin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nin bulunduğu alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan kadın hakim A.K., savcı olduğu öğrenilen eski eşi tarafından adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı.
Yaralı hakim hastaneye kaldırıldı
Saldırı sonrası ağır yaralanan hakim, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından vurulduğu öğrenilen hakimin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Savcı gözaltına alındı
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı M.Ç.K ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.