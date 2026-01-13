Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu

İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde görev yapan savcı M.Ç.K, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen hakim A.K.'yı yaşadıkları anlaşmazlık sonucu silahla vurarak yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan kadın hakimin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

13 Ocak 2026 13:52
Olay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nin bulunduğu alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan kadın hakim A.K., savcı olduğu öğrenilen eski eşi tarafından adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

Yaralı hakim hastaneye kaldırıldı

Saldırı sonrası ağır yaralanan hakim, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından vurulduğu öğrenilen hakimin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Savcı gözaltına alındı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı M.Ç.K ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

