İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu

Olay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nin bulunduğu alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan kadın hakim A.K., savcı olduğu öğrenilen eski eşi tarafından adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

Yaralı hakim hastaneye kaldırıldı

Saldırı sonrası ağır yaralanan hakim, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından vurulduğu öğrenilen hakimin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Savcı gözaltına alındı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı M.Ç.K ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.