Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
Ocak ayının ikinci yarısında sıcaklıklar kademeli olarak artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri, ocak ayının ilk yarısında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini ve yağışların iç kesimlerde kar, kıyı şeridinde ise sağanak şeklinde etkili olduğunu ortaya koydu.

13 Ocak 2026 14:25
MGM'nin "Aylık Durum Çizelgeleri" ve "Haftalık Hava Tahmin Raporları"ndan derlenen bilgilere göre, Ocak ayının ilk 13 gününde Türkiye, ardı ardına gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi altında kaldı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altına indi

MGM'nin gözlem istasyonlarından alınan verilere göre, Ocak ayının ilk haftasında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, 9 Ocak itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte keskin bir düşüş yaşadı.

Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar, uzun yıllar Ocak ayı ortalamalarının (1991-2020) 4 ila 6 derece altında kaydedildi. Doğu Anadolu'nun bazı illerinde gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında 20 dereceye kadar gerilerken, İç Anadolu'da ise gece sıcaklıkları ortalama eksi 10 derece dolaylarında seyretti.

Yağış verilerinde kar ve sağanak dengesi

Ocak ayının ilk yarısında gerçekleşen toplam yağış miktarının, Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği belirlendi. MGM verilerine göre: Marmara ve Karadeniz'de yağışlar metrekareye düşen kilogram bazında mevsim normalleri seviyesinde gerçekleşirken, yüksek kesimlerde kar örtüsü 20-40 santimetre aralığına ulaştı.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun genelinde yağışların yüzde 80'i kar şeklinde düştü. Bitlis, Erzurum ve Hakkari illerinde kar kalınlığı Ocak ayı ortalamasının üzerine çıkarak 100 santimetreyi aştı.

Akdeniz ve Ege'nin kıyı şeridinde metrekareye yer yer 50-70 kilogram arasında sağanak yağış düştüğü kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayın ilk 15 gününde toplamda 32 il için "Sarı" ve "Turuncu" kodlu hava uyarısı yayımladı. Bu uyarıların büyük çoğunluğunu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesi ile Marmara ve Ege Denizi'ndeki fırtına uyarıları oluşturdu. Kuzeyli rüzgarların (Poyraz ve Karayel) hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaştığı ölçüldü.

İkinci Yarı Beklentisi: Sıcaklıklar kademeli artacak

Ocak ayı ikinci yarısı için yapılan orta vadeli tahmin verilerine göre, 16 Ocak itibarıyla dondurucu soğukların etkisini yitireceği öngörülüyor. Batıdan başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine yükselmesi beklenirken, kar erimeleri nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde çığ riskinin ve iç kesimlerde gece don olaylarının devam edeceği tahmin ediliyor.

