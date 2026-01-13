Eğitime kar engeli: Hangi illerde okullar yarın tatil edildi?
Etiyopya'da saldırıya uğrayan iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında saldırıya uğrayan Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 13 Ocak 2026 20:45, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 21:28
Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, AA muhabirinin olaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Olay hakkında bilgi veren Baran, saldırının Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesinde, "Tum" şehrine yakın kırsal kesimde, 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleştiğini, saldırı sonucunda Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Baran, olay yerinde başka Türk vatandaşlarının bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin, Etiyopya'ya turistik gezi için gelen 4 Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini, öndeki araçta bulunan 2 kişinin saldırıdan kaçabildiğini ve olayın yara almadan kurtulanlar tarafından kendisine bildirildiğini söyledi.

Kurtulan Türk vatandaşlarının ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bu sabah uçakla Addis Ababa'ya getirildiğini belirten Baran, "İşlemler devam ediyor. Vatandaşlarımız Büyükelçilikte misafir ediliyor, cenazeler yarın sabah İstanbul'da olmak üzere bu gece THY seferiyle gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Baran, Etiyopya makamlarının saldırıyla ilgili yaklaşımına vurgu yaparak, "Olay duyulur duyulmaz Etiyopya Dışişleri Bakanlığı bizimle temasa geçti, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri, Turizm ve Savunma Bakanlıkları ile federal ve yerel polis birimlerinin temsilcilerinin dahil olduğu bir görev gücü hem olayın soruşturulması hem de vatandaşlarımız ile cenazelerin Addis Ababa'ya getirilmesi konusunda görevlendirildi. Etiyopya makamları takdire şayan bir işbirliği ve destek sergiledi." ifadelerine yer verdi.

Saldırının faillerinin bulunması için Etiyopya makamlarının yapacakları soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini aktaran Baran, saldırının meydana geldiği bölgenin yılın her döneminde çok sayıda turist kafilesi tarafından ziyaret edildiğini, Türk turistlerin de bu ziyaretçiler arasında olduğunu söyledi.

Baran, turistlerin seyahatleri öncesinde gidecekleri bölgeyle ilgili araştırma yapmasında fayda olduğunu aktararak, "Bu amaçla Büyükelçiliğimizle temas kuran vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeyi yapmaya hazırız." dedi.

Büyükelçi Baran, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

