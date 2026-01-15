RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeni TÜSİAD Başkanı Ozan Diren oldu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, düzenlenen Genel Kurul'da 2026-2027 dönemi için yeni başkan seçildi.

Haber Giriş : 15 Ocak 2026 12:35, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 12:36
Yazdır
Yeni TÜSİAD Başkanı Ozan Diren oldu

TÜSİAD'ın Genel Kurulu yapıldı. Başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren yeni başkan oldu. Diren, 2026-2027 döneminde görev yapacak.

Ozan Diren'in asıl listesinde yer alması beklenen isimler şöyle:

Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter, Feyyaz Ünal.

Orhan Turhan, Nazım Hikmet şiiriyle veda etti

TÜSİAD'ın bugünkü olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleşirken toplantının açılış konuşmaları ise TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapıldı.

Orhan Turan, Olağan Genel Kurul'da görevini Nazım Hikmet'in dizeleriyle devretti. Turan, konuşmasının sonunda şairin "Davet" adlı şiirinden dizeler okudu.

TÜSİAD YİK Onursal Başkanı Rahmi Koç, Orhan Turan'a plaket verdi

Turan konuşmasının sonunda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin bize öğrettiği en önemli ders şudur: Hiç bir kazanım kalıcı değildir. Ancak emekle, akılla ve sorumlulukla taşınır. Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil" dedi.

"Bugün görevi bırakıyorum ama bu sorumluluğu bırakmıyorum"

Turan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu konuşmayı bize umudu hatırlatan bir sesle, Nazım Hikmet'in dizeleri ile bitirmek istiyorum. Bugün onun 124, doğum günü. 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine.'

Bu dizeler yalnızca bir umut çağrısı değil, bir sorumluluk davetidir. Bu memleket hepimizin. Bu memleket bizim. Bu memleket düşünenlerin, üretenlerin ve sorumluluk alanların omuzlarında yükselecek. Ben bugün görevi bırakıyorum ama bu daveti, bu sorumluluğu bırakmıyorum. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz. Çünkü bu memleket bizim."

2 Nisan 1971'de kurulan TÜSİAD'ın kurucu aileleri şöyle:

Vehbi Koç - Koç Holding

Selçuk Yaşar - Yaşar Holding

Feyyaz Berker - Tekfen A.Ş.

Hikmet Erenyol - Elektrometal San. A.Ş.

Nejat F. Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding A.Ş.

Raşit Özsaruhan - Metaş A.Ş.

Melih Özakat - Otomobilcilik A.Ş.

Osman Boyner - Altınyıldız Mensucat A.Ş.

Sakıp Sabancı - Sabancı Holding A.Ş

Ahmet Sapmaz - Güney Sanayi A.Ş.

İbrahim Bodur - Çanakkale Seramik A.Ş. Muzaffer Gazioğlu - Elyaflı Çimento San. A.Ş.

Ozan Diren kimdir?

Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye'nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES'in CEO'luğunu üstleniyor.

DİMES bünyesinde çalışmaya üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu.

Aynı dönemde yüksek eğitime devam eden Diren, 1997'de İTÜ'den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD'de University Of Hartford'tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Finans İhtisas Programı'nı bitirdi.

Ozan Diren 2024'ten beri TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu.

