2025'te trafiğe kaydedilen taşıt sayısı azaldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 248 bin 205 olarak gerçekleşti. Bu taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobiller, yüzde 23,6'sını motosikletler ve yüzde 12,9'unu kamyonetler oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 35,5 arttı. Aylık bazda artış oranları; otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8, motosiklette yüzde 6,8 oldu.

Yıllık bazda otomobil ve kamyonet öne çıktı

Geçen yılın aynı ayına göre aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,9 arttı. Bu dönemde otomobil kayıtları yüzde 35,3, kamyonet kayıtları ise yüzde 49,6 artarken; motosiklet, traktör ve minibüs kayıtlarında düşüş görüldü.

Trafikteki toplam taşıt sayısı 33,6 milyona ulaştı

Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,2'sini motosikletler, yüzde 14,6'sını kamyonetler oluşturdu.

Aralıkta 1,16 milyon taşıt devri yapıldı

Aralık ayında 1 milyon 158 bin 490 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,9'u otomobil, yüzde 15,2'si kamyonet oldu.

Aralık ayında 147 bin otomobil trafiğe kaydedildi

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 147 bin 173 otomobilin marka dağılımında Renault, Volkswagen ve Toyota ilk sıralarda yer aldı. Yerli otomobil TOGG'un payı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı artıyor

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 otomobilin yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,7'si elektrikli oldu.

Mevcut otomobil parkında ise dizel ve LPG'li araçların ağırlığı sürüyor.

En çok 1300 cc ve altı otomobiller tercih edildi

2025'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 29,9'u 1300 cc ve altı, yüzde 23,2'si 1401-1500 cc motor hacmine sahip oldu.

Gri renk öne çıktı

Yıl boyunca trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,7'si beyaz, yüzde 13,2'si siyah renkli araçlardan oluştu.

Taşıt parkının yaşı yüksek

2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu taşıtların ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı. En yaşlı araç grubu 24,9 yıl ile traktörler, en genç grup ise 9,9 yıl ile motosikletler oldu.

Devri yapılan taşıtlarda ortalama yaş 11,8 olarak belirlendi.